Çanakkale'de boş arazide bebek cesedi bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, boş arazide kız bebeği cesedi bulundu.

İlçeye bağlı İlyasfakı köyü yakınlarındaki araziye hayvan otlatmak için çıkan köylüler, bebek cesedi buldu.

Bunun üzerine durum köy muhtarlığı ile jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin göbek bağının yeni kesilmiş olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kız bebeğinin cesedi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.