Çanakkale'de bu yıl 118 orman yangını çıktı: 7 bin 39 hektar alan zarar gördü

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte bu yaz döneminde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Demirci, bu yaz sezonunda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında orman yangınları açısından oldukça sıkıntılı, riskli bir dönemin geçirildiğini ve büyük yangınların atlatıldığını dile getirdi.

Bu yıl Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında meydana gelen 130 orman yangınında 8 bin 196 hektar orman alanının zarar gördüğünü belirten Demirci, sözlerine şöyle devam etti: "Bölgemiz, bölgesel bir kuruluş olup aynı zamanda Edirne'nin 3 ilçesini kapsamaktadır. Bu manada Çanakkale ilini ayıracak olursak, Çanakkale'de 118 orman yangını meydana gelmiş, 7 bin 39 hektar alan zarar görmüştür. Bunların haricinde Çanakkale'de 466 adet orman dışı yangına müdahale edilmiştir. 118 orman yangınından 86'sı kırsal alandan ormana sirayet eden yangınlardır"

Bölgede meydana gelen büyük yangınlara da değinen Demirci, "Sarıcaeli yangını saat 13.20'de çıkmış, 6 dakika içinde müdahale edilmiştir. 696 hektar orman alanı zarar görmüştür. Bayramiç Yiğitler'de yangın 13.24'te çıkmış, 7 dakika içinde müdahale edilmiş, 1052 hektar alan zarar görmüş. Bu yangında orman köylerinden zarar gören evler mevcuttur. Çınarlı'daki yangın saat 13.36'da başlamış olup, 4 dakika içinde müdahale edilmiş, onda da 570 hektar alan zarar görmüştür. En son Gelibolu Pazarlı bölgesinde çıkan yangın saat 16.28'de başlamış, 16.35'te ilk müdahale yapılmış olup 3 bin 804 hektarlık orman alanımız zarar görmüştür" bilgisini aktardı.