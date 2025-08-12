Çanakkale'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinesiyle müdahalede bulunuldu.

Yangında, dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi de tedbiren deniz ve kara yoluyla tahliye edildi.

Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Çanakkale yanıyor: Binalar alevler arasında kaldı, onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Vali Toraman, açıklamasında "Çanakkale merkez Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor" ifadesine yer verdi.

ÇANAKKALE-EZİNE KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan ve kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü ulaşım sağlanan Çanakkale-Ezine kara yolu, tekrar trafiğe açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Yol tüm araçlar için trafiğe açılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca rüzgarın etkisiyle Çamtepe mevkisine ilerleyen alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla Turgut Reis Tabyası'na ulaşmadan durduruldu.