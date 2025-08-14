Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çaltıköy'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına, 5 uçak ve 4 helikopterle havadan, 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personelle karadan müdahale edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, "Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköylü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.