Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale'de "cumhurbaşkanına hakaretten" aranan 1 kişi tutuklandı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla aranması bulunan 1 kişi yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yurt
  • 06.12.2025 21:53
  • Giriş: 06.12.2025 21:53
  • Güncelleme: 06.12.2025 21:58
Kaynak: AA
Çanakkale'de "cumhurbaşkanına hakaretten" aranan 1 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla aranan ve Çanakkale'de yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada,’5 Aralık'ta Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan şüpheli A.K'nin, Çanakkale'de gözaltına alındığı’ belirtildi.

‘Şüphelinin, nöbetçi hakimliğe sevk edildiği’ bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.K, 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BirGün'e Abone Ol