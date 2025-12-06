Çanakkale'de "cumhurbaşkanına hakaretten" aranan 1 kişi tutuklandı
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla aranması bulunan 1 kişi yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla aranan ve Çanakkale'de yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada,’5 Aralık'ta Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan şüpheli A.K'nin, Çanakkale'de gözaltına alındığı’ belirtildi.
‘Şüphelinin, nöbetçi hakimliğe sevk edildiği’ bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.K, 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.