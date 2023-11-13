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Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı

Ajans Haberleri
  • 13.11.2023 12:01
  • Giriş: 13.11.2023 12:01
  • Güncelleme: 13.11.2023 12:02
Kaynak: AA
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı

Çanakkale'de etkili olan sağanakla debisi yükselen Kepez Çayı taştı.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinden geçen Kepez Çayı'nın debisi yükseldi.

Bir süre sonra taşan çay balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi.

Çok sayıda tekne taşkından zarar görürken mal sahipleri bölgeye gelerek teknelerinin iplerini sağlamlaştırdı.

İçi su dolan ve akıntıya kapılan bazı tekneler ise battı.

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