Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu

Çanakkale’de balıkçı barınağında su yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cesedin balıkçılık yapan F.S.’ye ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • 04.05.2026 08:19
  04.05.2026 08:19
  • Güncelleme: 04.05.2026 08:21
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İskeledeki balıkçı barınağında su yüzeyinde erkek cesedi olduğunu görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Barınağın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, cesedi sudan çıkardı.

İncelemede cesedin balıkçılık yapan F.S'ye ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

