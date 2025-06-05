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Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza

Ajans Haberleri
  • 05.06.2025 10:30
  • Giriş: 05.06.2025 10:30
  • Güncelleme: 05.06.2025 10:30
Kaynak: DHA
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, denizi kirleten gemiye, 8 milyon 218 bin TL idari para cezası uygulandı.Sahil Güvenlik ekipleri, Bozcaada demir sahasında demirli bulunan Türk bayraklı CLİAS-5 isimli atık alım tankerinin denizi kirlettiğini belirledi. Gemiye Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' botu tarafından denizi kirlettiği gerekçesiyle 8 milyon 218 bin TL idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA,(Çanakkale), (DHA)

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