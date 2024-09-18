Çanakkale'de direğe çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Esenler Mahallesi'ndeki Özgürlük Parkı'ndan Şehitler Camisi yönüne seyreden Berkin Akgün'ün (22) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklette bulunan Dünya Süren'in (20) hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.

Ağır yaralanarak sağlık görevlilerince çevredeki bir hastaneye kaldırılan sürücü Akgün ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.