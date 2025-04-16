Çanakkale'de Ekrem İmamoğlu standına zabıta müdahalesi

Çanakkale’de AKP’li Ezine Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek için kurulan standı kaldırmak istedi.

Ekipler ile CHP'liler arasında arbede yaşandı.

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Çanakkale Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Çanakkale Ezine'de Ekrem İmamoğlu’na destek amaçlı yürüttüğümüz imza kampanyasında bizleri engellemek adına yapılan uygulama doğru yolda emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir. Yapılan haksızlıklar karşısında dimdik ayaktayız olaya maruz kalan arkadaşlarımızın da yanındayız.”