Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yarın düzenlenmesi planlanan 2 feribot seferi iptal edildi.
Kaynak: AA
Bozcaada ile Geyikli arasında yarın yapılması planlanan 2 sefer iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ. feribot seferlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'deki seferlerin yapılamayacağı ifade edildi.
Diğer güzergahlarda seferler normal şekilde devam edecek.