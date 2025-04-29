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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli: 2 gündür yapılamıyor

Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.

Güncel
  • 29.04.2025 13:48
  • Giriş: 29.04.2025 13:48
  • Güncelleme: 29.04.2025 13:49
Kaynak: DHA
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli: 2 gündür yapılamıyor
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.

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