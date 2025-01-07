Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.