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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güncel
  • 12.03.2025 10:36
  • Giriş: 12.03.2025 10:36
  • Güncelleme: 12.03.2025 10:39
Kaynak: DHA
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, feribot seferleirne ilişkin açıklama yaptı.

Firma, bugün Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

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