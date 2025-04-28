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Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Güncel
  • 28.04.2025 10:21
  • Giriş: 28.04.2025 10:21
  • Güncelleme: 28.04.2025 10:23
Kaynak: DHA
Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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