Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 can kaybı
Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.
25 KİŞİ KURTARILDI
Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.
Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.