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Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 can kaybı

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi kurtarıldı

Güncel
  • 03.04.2025 09:07
  • Giriş: 03.04.2025 09:07
  • Güncelleme: 03.04.2025 09:27
Kaynak: AA
Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 can kaybı
Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Fotoğraf: AA

25 KİŞİ KURTARILDI

Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

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