Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: 9 can kaybı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Fotoğraf: AA

25 KİŞİ KURTARILDI

Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 Nisan Perşembe günü saat 06.14'te 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Ayvacık Yeşilliman açıklarında göçmenlerin yardım talebinin alındığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye 3 sahil güvenlik botu ve 1 helikopterin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 06.43'te yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 25 göçmen sağ, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 1 göçmen için arama çalışmaları, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi olmak üzere 82 personelle devam etmektedir."