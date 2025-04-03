Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: 9 can kaybı
Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı. 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.
25 KİŞİ KURTARILDI
Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kurtarılan göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 Nisan Perşembe günü saat 06.14'te 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Ayvacık Yeşilliman açıklarında göçmenlerin yardım talebinin alındığı belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye 3 sahil güvenlik botu ve 1 helikopterin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Saat 06.43'te yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 25 göçmen sağ, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 1 göçmen için arama çalışmaları, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi olmak üzere 82 personelle devam etmektedir."