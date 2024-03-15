Çanakkale'de göçmenleri taşıyan lastik bot battı: 16 can kaybı!

Çanakkale'de, göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Olaya ilişkin açıklama yapan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor" dedi. Aktaş, ilerleyen saatlerde can kaybının 16'ya ulaştığını bildirdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 2'Sİ BEBEK

Bazı göçmenlerin kurtarıldığını sahile çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor."

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapan Vali Aktaş, can ilk belirmelere göre hayatını kaybeden kişi sayısının 8 olduğunu açıkladı.

BOTTA KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, şunları kaydetti:

"İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik. İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor."

Kabatepe Limanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Vali İlhami Aktaş, bölgede yaptığı son açıklamada, botta kaç kişinin bulunduğuyla ilgili sağlıklı bilgi olmadığını belirterek, "Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Sağ kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var. Kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar. Şu ana kadar 4 kişi sağ kurtarıldı, 16 ölü var. İlk belirlemelere göre, vefat edenlerin 4'ü çocuk ve bebek" diye konuştu.

Bu arada bölgede 10 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.