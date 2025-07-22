Çanakkale'de haber alınamayan kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Çanakkale'nin Çan ilçesinde sebze bahçesine gittikten sonra haber alınamayan Havva Ş. isimli kadının cansız bedeni, 6 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu.
Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Havva Ş. (67) sabah saatlerinde evli olduğu Muharrem Ş. ile Kocayayla köyüne gitti.
Köyde bulunan sebze bahçelerine giden Havva Ş'nin eve dönmemesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Çevrede yapılan aramada kadının cansız bedeni, 6 metre derinliğinde ve içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyuda bulundu.
Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.