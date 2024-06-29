Çanakkale'de hafif ticari araç takla attı; 3 yaralı
Kaynak: DHA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç takla attı, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Yasal’ın kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç takla atıp, yola devrildi.
Olayı gören çevredeki sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araçta bulunan Arzu Yasal, Aysel Karabacaoğlu ve sürücü Hüseyin Yasal yaralandı. Yaralılar gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.