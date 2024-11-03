Çanakkale'de husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde husumetlisini takip edip silahla vurarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.
Aralarında husumet bulunan arkadaşı Özgür Ölçek'i silahla vurarak ölümüne neden olan Serdar V'nin Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Serdar V, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki otogar önünde dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan arkadaşı Ölçek'i silahla vurarak ölümüne neden olan Serdar V, devriye gezen polis ekiplerine teslim olmuştu.