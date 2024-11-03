Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale'de husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 20:48
  • Giriş: 03.11.2024 20:48
  • Güncelleme: 03.11.2024 20:48
Kaynak: AA
Çanakkale'de husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde husumetlisini takip edip silahla vurarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan arkadaşı Özgür Ölçek'i silahla vurarak ölümüne neden olan Serdar V'nin Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Serdar V, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki otogar önünde dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan arkadaşı Ölçek'i silahla vurarak ölümüne neden olan Serdar V, devriye gezen polis ekiplerine teslim olmuştu.

BirGün'e Abone Ol