Çanakkale'de icra müdürü rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvete aldığı iddia edilen icra mdüür M.K. tutuklandı.

Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca, icra müdürü M.K. hakkında, icra dosyası olan kişilerin dosyalarını lehlerine çözümlendirmek, işlemlerini hızlandırmak veya kolaylaştırmak için maddi menfaat temin ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, M.K'nın icralık olan kişilerden, başka bir aracıyla rüşvet talep ettiği tespit edildi.

BİR KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, icra müdürü M.K. ile rüşvete aracılık ettiği belirlenen T.D, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.