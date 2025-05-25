Çanakkale'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Evciler köyünden Kazdağları'ndaki Ayazma Mesire Alanı'na seyir halinde olan Emre C. (22) idaresindeki 17 AGA 174 plakalı motosiklet, yan yoldan çıkan Alan M'nin (16) kullandığı 17 TJ 477 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Alan M, ambulans helikopterle sevk edildiği Çanakkale'de tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan Emre C. ve arkasında yolcu olarak bulunan Elçin K. ile diğer motosikletteki yolcu Uwais C.M. (13), ambulansla ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Emre C, Bayramiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Alan M. ve kardeşi Uwais C. M'nin Almanya doğumlu, babalarının Türk, annelerinin Arjantinli olduğu ve Bayramiç'te yaşadıkları öğrenildi.