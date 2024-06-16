Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücülerinden Vahdettin Çakır ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Assos mevkisinde meydana geldi. Ayvacık istikametine seyir halinde olan Arda Ünal yönetimindeki 34 HKT 764 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçmek için tali yoldan çıktığı öğrenilen Vahdettin Çakır yönetimindeki 17 PA 895 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücülerinden Vahdettin Çakır, olay yerine gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.