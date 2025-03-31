Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Çanakkale'de Ezine-Bayramiç yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ezine-Bayramiç yolunda seyreden O. A. idaresindeki 17 TG 215 plakalı otomobil, R. Z'nin kullandığı 17 FC 707 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede sürücü O. A, aynı otomobildeki yolculardan Y. A. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü R. Z. ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.



Hayatını kaybedenlerin cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.