Çanakkale'de kadın cinayeti: Bir kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde evli olduğu Ferdi A. tarafından çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle vurulan Şerife A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kadın 11.10.2025 13:21 Giriş: 11.10.2025 13:21

Güncelleme: 11.10.2025 13:28 Kaynak: AA

