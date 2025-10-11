Çanakkale'de kadın cinayeti: Bir kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde evli olduğu Ferdi A. tarafından çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle vurulan Şerife A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ferdi A. ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan Şerife A'nın yanına giderek av tüfeğiyle ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şerife A. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan Ferdi A. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.