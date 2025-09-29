Giriş / Abone Ol
Çanakkale'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 29.09.2025 17:21
  • Giriş: 29.09.2025 17:21
  • Güncelleme: 29.09.2025 17:21
Kaynak: AA
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Abdülhadi Ş. idaresindeki 45 ASA 070 plakalı kamyon, Çanakkale-İzmir kara yolunun Orman Deposu mevkisinde Aydın Yücel (38) yönetimindeki 17 SF 622 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

