Çanakkale'de kayalıklarda bir kişinin cansız bedeni bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki liman bölgesinde bir kişinin kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

Çanakkale yerel basınından edinilen bilgilere göre, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi liman bölgesinde liman içinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kayalıklar içerisinde bir kişiyi hareketsiz olduğu fark edildi.

Yurttaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Hareketsiz halde duran şahsın Özgür K. olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin Özgür K.'ye ilk müdahalesinin ardından yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.