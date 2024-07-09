Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, dünden beri kayıp olan Alzheimer hastası Zekai Kırcalı (90) için arama çalışması başlatıldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Akpınar köyünde dün Alzheimer hastası Zekai Kırcalı, ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine Kırcalı için jandarma, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekiplere, köylüler de destek veriyor.