Çanakkale'de kırılan ağaç dalı, 3 otomobile zarar verdi

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle kırılan ağaç dalının düştüğü 3 otomobil zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu fırtına uyarısı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Biga ilçesinde Sakarya Mahallesi Kumru Sokak'taki bir ağacın dalı fırtına nedeniyle kırıldı. Kırılan ağaç dalı, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Otomobiller zarar görürken, düşen ağaç dalı belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.(DHA)

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