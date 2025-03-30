Çanakkale'de lise öğrencisi kayboldu: 16 yaşındaki Ayşegül için arama çalışması başlatıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sabah evinden ayrılan 10. sınıf öğrencisi Ayşegül Kocaman eve dönmedi. Ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Çanakkale'ninAyvacık ilçesinde, kendisinden haber alınmayan lise öğrencisi Ayşegül Kocaman (16) için arama çalışması başlatıldı.
Ayvacık Fen Lisesi'nde 10’uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayşegül Kocaman, iddiaya göre, okula gitmek için evinden ayrıldı.
Kocaman'ın evine dönmemesi üzerine ailesi, durumundan endişelendi.
Aile, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Kocaman'ın bulunması için ekipler kapsamlı çalışma başlattı.