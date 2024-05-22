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Çanakkale'de motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege Zengin hayatını kaybetti.

Güncel
  • 22.05.2024 09:39
  • Giriş: 22.05.2024 09:39
  • Güncelleme: 22.05.2024 09:41
Kaynak: AA
Çanakkale'de motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bayramiç Kıbrıs Caddesi'nde, motosiklette seyir halinde bulunan Bayramiç Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Ege Zengin, direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.

Kazayı görenlerin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zengin, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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