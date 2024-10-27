Çanakkale'de muhtarın evi, yangında kullanılamaz hale geldi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Cazgirler Köyü Muhtarı İsmail Alaca'ya (46) ait tek katlı evde yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Bayramiç ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Cazgirler köyünde, Muhtar İsmail Alaca'ya ait tek katlı evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Evin yandığını gören Muhtar İsmail Alaca'nın annesi Saime Alaca (68), olay yerinde fenalaştı. Saime Alaca olay yerinde ayakta tedavi edilirken, yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.

​Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.