Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale'de ölü yunus kıyıya vurdu

Ajans Haberleri
  • 17.11.2025 14:13
  • Giriş: 17.11.2025 14:13
  • Güncelleme: 17.11.2025 14:13
Kaynak: DHA
Çanakkale'de ölü yunus kıyıya vurdu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu.

Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü sahilinde yürüyüş yapanlar, sabah saatlerinde kıyıya vuran yunusu fark etti. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, yunusun öldüğü belirlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından

ölü yunusun sahilden alınacağı, ölüm nedeninin ise detaylı incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi.(DHA)

Haber-Kamera: Fuat SERTDEMİR/ GELİBOLU, (Çanakkale), (DHA)-

BirGün'e Abone Ol