Çanakkale'de ölü yunus kıyıya vurdu
Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu.
Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü sahilinde yürüyüş yapanlar, sabah saatlerinde kıyıya vuran yunusu fark etti. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, yunusun öldüğü belirlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından
ölü yunusun sahilden alınacağı, ölüm nedeninin ise detaylı incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi.(DHA)
Haber-Kamera: Fuat SERTDEMİR/ GELİBOLU, (Çanakkale), (DHA)-