Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Biga'nın Otlukdere mevkisindeki ormanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ve toplam 140 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.