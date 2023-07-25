Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Biga'nın Otlukdere mevkisindeki ormanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ve toplam 140 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.