Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Güncel 15.06.2024 11:44 Giriş: 15.06.2024 11:44

Güncelleme: 15.06.2024 11:52 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA /Arşiv