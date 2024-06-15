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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Güncel
  • 15.06.2024 11:44
  • Giriş: 15.06.2024 11:44
  • Güncelleme: 15.06.2024 11:52
Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını
Fotoğraf: AA /Arşiv

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Umurbey beldesi ile Şahinli köyü arasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

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