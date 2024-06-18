Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale Eceabat'ta orman yangını çıktı. Yangına müdahale havadan ve karadan sürerken Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü askıya alındı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BOĞAZDA GEÇİŞLER TEK YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir" denildi.