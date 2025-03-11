Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Eceabat ilçesine bağlı Tayfur köyündeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve orman ekibi sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.