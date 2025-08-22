Giriş / Abone Ol
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güncel
Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını
Fotoğraf: DHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

