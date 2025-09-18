Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akköy köyündeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan 3 helikopter ve 4 uçak, karadan ise 11 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 personel ile müdahale edildi.

Çevre ilçe belediyelerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.