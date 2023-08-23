Çanakkale'de orman yangını: 9 köy tahliye edildi, yangının ilerlemesi durduruldu

Çanakkale'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor., İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 köyden 1251 yurttaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi. Öte yandan Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapandı. Sağlık Bakanı Koca, orman yangınından şu ana dek 83 kişinin etkilendiğini kaydederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.

Çanakkale'nin Damyeri mevkiinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 9 köyden 1251 yurttaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Damyeri mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bölgeye 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesinin sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan Karayolu trafiğe amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır."

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında, yangında 54 kişinin dumandan etkilendiği, 48 yurttaşın tedavisine devam edildiği bilgisine de yer verdi.

Çanakkale'nin Kayadere köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor / AA

Fotoğraf: AA

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD) Çanakkale’de meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaptı.

AFAD’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir.

Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir.

Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane - 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.

Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Çanakkale



Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Bölgeye; #AFAD, @OGMgovtr, @EmniyetGM, @jandarma, @tcsavunma, belediyeler ve özel idarelerden toplam;



2.659 personel

8 uçak

26 helikopter

240 arazöz

71… — AFAD (@AFADBaskanlik) August 23, 2023

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi / AA

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor / AA

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin “Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı” dedi.

Yumaklı sosyal medya hesabından “Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor.” dedi.

Orman yangınına müdahale sürüyor / AA

YANGINDAN ŞU ANA DEK 83 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından bilgi veren Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.

Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca, "Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale’de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendi. 14’ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2023

İLERLEME DURDURULDU

İlerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının ilerleyişinin durdurulduğunu söyledi.

"Çanakkale'deki orman yangınının etrafı ekiplerimiz tarafından çevrilmiş vaziyette" diyen Yumaklı, şöyle konuştu:

"85 küçükbaş 3 de büyükbaş olmak üzere bir hayvan zayiatı var. 10 da ahır ve ağıl hasarı söz konusu. Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan, yaşlı olan vatandaşlarımız yani 83 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8’i müşahede altında. Hayati tehlikesi olan yok. Çanakkale Boğazı halihazırda çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmış vaziyette. Yine Çanakkale-Çan yolu da tedbiren kapalı. Düne göre daha avantajlıyız, parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi daha net bir şekilde görebileceğiz. Bütün kurumlar çok yoğun şekilde çalışmalara katılıyorlar."

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YANGIN NASIL ÇIKTI?



Dün yaptığı açıklamada yangının bir yerleşim yerinin yanındaki bir araziden çıktığını kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Daha önce defalarca ifade ettik. Yangınların yüzde 90'ının da üzerinde bir oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir, devlet olarak imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir ateşten, bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan tekraren bir uyarıda bulunmuş olalım. Lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım." ifadelerini kullandı.