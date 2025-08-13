Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çanakkale merkezde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği belirtildi.

Çevre
  • 13.08.2025 14:33
  • Giriş: 13.08.2025 14:33
  • Güncelleme: 13.08.2025 14:35
Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çanakkale merkezde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BirGün'e Abone Ol