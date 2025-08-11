Çanakkale'de orman yangını: Müdahale gece de sürüyor

Çanakkale'de gündüz saatlerinde başlayan orman yangını etkisini artırdı.

Merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 14 sıralarılarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Yangına, 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile müdahale ediliyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yurttaşlara gerekmedikçe trafiğe çıkmayın uyarısında bulunurken, Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Havalimanı pistinin 11 Ağustos (bugün) 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 yurttaşın deniz araçları ile tahliye edilerek emniyetli bölgelere nakledildiğini duyurdu.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

"VATANDAŞLARIMIZ GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMASIN"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydetti.

Toraman saat 15.17'de yaptığı ilk açıklamada, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

Vali Toraman, ayrıca daha sonra yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir."

Yangına müdahale kapasitemiz artıyor;



7 uçak, 6 helikopter ile havadan,

45 arazöz, 20 itfaiye, 7 dozer ile karadan müdahale ediliyor.



Riskli bölgeler karadan ve denizden tahliye edildi.



Bu arada Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

HAVALİMANI PİSTİ KAPATILDI

Yangına ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Havalimanı pistinin 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan saat 15.50 civarında yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır."

Fotoğraf: AA

YURTTAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Dardanos mevki ile Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan yurttaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.

Fotoğraf: AA

ÇANAKKALE-EZİNE KARA YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ila 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan-Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.

Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.

AYVACIK'TA DA YANGIN ÇIKTI

Kentte Ayvacık ilçesinde de çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gemedere mevkisindeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

47 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale merkezdeki orman yangını sırasında dumandan etkilenen 47 kişinin sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

MUHARREM ERKEK: RİSKLİ BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLE TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Çanakkale Merkez ve Güzelyalı istikameti boyunca acil durumlar dışında lütfen trafiği meşgul etmeyelim. Riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız güvenle tahliye edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Çanakkale'de devam eden yangınlara müdahaleler sürüyor. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, X hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Tüm imkânlarımızı seferber ederek Çanakkale’mizi felakete çeviren yangına müdahaleyi sürdürüyoruz. Çanakkale Merkez ve Güzelyalı istikameti boyunca acil durumlar dışında lütfen trafiği meşgul etmeyelim. Sahadaki emekçilere engel olacak durumlara karşı duyarlı olalım. Riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız güvenle tahliye edilmiştir."

12 AĞUSTOS GECESİ DE MÜDAHALE SÜRDÜ

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına karadan yoğun müdahale gece boyunca devam ediyor. Yangın bölgesinde rüzgar zaman zaman şiddetini arttırırken ekipler ise çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; yangına havadan 10 uçak, 9 helikopter ile, karadan ise 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale edildiğini belirtti. Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 vatandaş tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edilirken, dumandan etkilenen 77 vatandaşın ise sağlık kuruluşlarında tedavileri devam ediyor.