Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Çanakkale Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Çanakkale genelinde 1 Haziran – 30 Eylül arasında ormanlık alanlara personel haricinde kimse giremeyecek.

Güncel
  • 26.05.2026 16:18
Kaynak: ANKA
Çanakkale'de 1 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Çanakkale Valiliği, ormana girişler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, il genelinde orman yangınları bakımından yüksek risk oluşturan meteorolojik şartların (yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar) oluşması beklendiğinden, ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, 1 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyuruldu.

Valilik açıklamasında şunlara yer verildi:

"Tüm vatandaşlarımızın yeşil vatanımızın korunması, can ve mal güvenliğimiz adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde gecikmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir."

