Çanakkale'de otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü
Kaynak: DHA
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında ilçedeki Tavaklı İskelesi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü ile yanındaki arkadaşının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemeler sonrası cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.