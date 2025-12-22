Çanakkale'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

Fuat SERTDEMİR/GELİBOLU, (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ercan Uzundirek (31) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gelibolu Kavakköy ile Yülüce köy arasındaki otoyolda meydana geldi. Ercan Uzundirek'in direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Ercan Uzundirek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

