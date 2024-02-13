Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Kızılay Caddesi'nde seyir halinde olan B.A. idaresindeki 17 YG 171 plakalı otomobil, ara yoldan caddeye giriş yapan S.E'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.E. Gökçeada Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. S.E. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.A. ise polislerce gözaltına alındı.