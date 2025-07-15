Çanakkale'de otomobille motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si Rusya uyruklu toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Erenköy köyü yakınlarında meydana geldi. Rusya uyruklu Sergei Govo yönetimindeki 1533 plakalı motosiklet ile A.E.'nin kullandığı 17 ACE 462 plakalı otomobil, köyün girişinde bulunan kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Sergei Govo, Anastasia Govo ve otomobildeki Sabiha Selvi, Fatma Merdin, Yusa Ekici ve Necibe Aykut yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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