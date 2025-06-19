Çanakkale'de plastik fabrikasında yangın

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan plastik fabrikasından çıkan yangına müdahale devam ediyor.



Yangın saat 12.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan Polimercam isimli plastik fabrikasında başladı.

Fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.