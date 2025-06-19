Çanakkale'de plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü: 1 işçi yaralandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan plastik fabrikasından çıkan kontrol altına alınırken yaralanan 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan Polimercam isimli plastik fabrikasında başladı.

Fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

1 İŞÇİ YARALANDI

Öte yandan fabrika işçisi Erdal Ulu, yangında yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ulu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.